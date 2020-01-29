Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Transferin bitmesine üç gün kala sarı-kırmızılılar uzun süredir listesinde olan Roma’daki millî oyuncumuz Mert Çetin’e sarıldı. Luyindama’nın sezonu kapatması, stoperde Marcao ve Ahmet Çalık ile birlikte joker Donk’un yetersiz kalması Aslan’ı takviyeye mecbur kıldı. Jeison Murillo’nun Celta Vigo’ya gitmesiyle Mert Çetin’e kalan yönetim, Roma’nın Atalanta’dan savunma oyuncusu Roger Ibanez’i almasıyla yeniden umutlandı. Yönetim, genç stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için Roma’dan anlayış bekliyor.

Gianetti Aslan’a!

Galatasaray ile ilgili bir başka iddia ise Arjantin’den geldi. Basında çıkan habere göre Galatasaray, Valez Sarsfield’da forma giyen ve 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Lautaro Gianetti transferinde mutlu sona yakın. Mustafa Cengiz yönetiminin, 26 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacağı yazılıyor.