Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de haftalar ilerledikçe şampiyonluk yarışı da iyice kızışıyor. Zirve takibindeki üç takım, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu akşam birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. Haftayı kayıpsız atlatan takım, yarışa biraz daha sıkı tutunacak, puan kaybına uğrayan ise büyük avantaj kaybedecek. Futbolseverleri uzun bir akşam bekliyor olacak. Bir maç eksiğiyle lider Sivasspor’un üç puan gerisinde bulunan Trabzonspor saat 17.00’de başkent deplasmanında Gençlerbirliği’ne misafir olacak. Hüseyin Çimşir ile üçü kupa, ikisi lig beş resmî maçını da kazanan bordo-mavililer Ankara’dan üç puanla dönüp hem sekiz yıllık hasreti bitirmek hem de seriyi sürdürmek hedefinde.



> Heyecan fırtınası

Sergen Yalçın’la ilk maçında Rize’den üç puanla dönen Beşiktaş’ın rakibi ise ligin formda takımlarından Gaziantep olacak. Yalçın, ilk defa teknik adam olarak Beşiktaş’ın başında Vodafone Park’a çıkacak. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz hafta lider Sivasspor’u 5-1 yenmeyi başaran Gaziantep’i devirip umutlarını yeşertmeye çalışacak. Dolmabahçe’deki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Geçtiğimiz hafta Trabzon deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe de bir puan gerisinde olduğu ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor’u ağırlayacak. Ülker Stadı’ndaki bu ‘6 puanlık maç’ ise saat 19.00’da başlayacak.