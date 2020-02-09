Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleciyi geçin son çizgiye indi ve çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top filelere gitti. 0-1

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Ndongala, ceza sahası içine ortasını yaptı. Thiam savunmadan önce kafa vuruşunu yaparken top az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada Ömer Bayram’ın soldan kullandığı kornerde Lemina’dan seken topa arka direkte Emre Akbaba röveşatayla vuruşunu yaptı ancak top Hadergjonaj’ın eline çarpıp dışarı çıktı. Bu pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Büyük, yerden köşeye gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı. 2-0

29. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Linnes, Ömer Bayram’la verkaç yapıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun şutunda top yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Mairano’nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Adem Büyük kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada Mariano sağdan ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın arkasında topla buluşan Adem Büyük, 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-3

50. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Quaresma ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Brecka gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

60. dakikada Hadergjonaj sağdan son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Thiam kafayı vurdu ancak top kaleye paralel gitti.

62. dakikada Emre Akbaba’nın pasında topla buluşan Adem Büyük ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Fatih topu kornere gönderdi.

68. dakikada Lemina’nın pasında topla buluşan Onyekuru kalecinin üzerinden aşırttı ancak son anda Meriah çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı.

77. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Aytaç ceza sahası dışından şutunu çekti ancak Muslera gole izin vermedi.

77. dakikada savunmanın arkasına sarkan Linnes karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Fatih geçit vermedi. Dönen topu Feghouli tamamladı, bu kez de savunma araya girip tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada savunmanın arkasına atılan derin pasta topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak Fatih'in müdahale ettiği top direğin dibinden kornere çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

Kasımpaşa: Fatih x, Hadergjonaj x, Mariah x, Brecka x, Haddadi x, Tirpan x, Aytaç x, Quaresma x, Ndongala x, Tarkan x, Thiam x

Yedekler: Ramazan, Berk, Doğucan, Yusuf, İlhan, Gohou, Fernandes, Ahmet Hakan, Furkan, Anıl

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xxx, Donk xxx, Sarracchi ? (Linnes dk. 4 xxx), Seri xxx, Lemina xxx, Feghouli xx, Emre Akbaba xxx, Ömer Bayram xxx, Adem Büyük xx

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Andone, Sekidika, Emin, Taylan, Onyekuru

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Feghouli (dk. 7), Adem Büyük (dk. 22 pen. ve dk. 41) (Galatasaray)

Sarı kart: Hadergjonaj (Kasımpaşa)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 21. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da ligdeki son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, geçen hafta Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda kadroda yer almazken, Martin Linnes de yedeğe çekildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Mario Lemina ile Marcelo Saracchi'yi görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Martin Linnes'in yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Florin Andone, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Henry Onyekuru oturdu.

Saracchi ilk 11'de başladığı maçta 3. dakikada sakatlandı

Galatasaray'da sakatlığı geçen Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi, ligde bir hafta aradan sonra formasına kavuştu.

Saracchi, ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyememişti. Uruguaylı futbolcu, Kasımpaşa maçının 3. dakikasında sakatlanarak oyunu terketti.

İttifak Holding Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisine devam edilen Radamel Falcao ise müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Donk 300 bin avro daha kazandı

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 300 bin avro bonus almaya hak kazandı.

Hollandalı futbolcu, sözleşmesinde yer alan "2019-2020 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300 bin prime hak kazanacak." maddesi çerçevesinde 300 bin avronun daha sahibi oldu.

Süper Lig'de bu sezonki 15. maçına çıkan Donk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada görev yaptı.

Kasımpaşa, 9 yıl sonra Çapa yönetiminde maça çıktı

Kasımpaşa'da hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Fuat Çapa, lacivert-beyazlı-beyazlı takımın başında yaklaşık 9 yıl aradan sonra maça çıktı.

Deneyimli teknik adam, Kasımpaşa'daki ikinci döneminde ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.

Fuat Çapa, 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında da lacivert-beyazlı ekipte görev yapmıştı.

Karşılaşma öncesinde Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.