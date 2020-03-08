Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

İmzayı atar atmaz camiayı bütünleştiren ve getirdiği büyük enerjiyi takıma da yansıtan tecrübeli çalıştırıcının dokunuşları çok net görülüyor. Birkaç hafta önce yarışa havlu atmaya hazırlanan siyah-beyazlı ekip, şu anda zirve yolunda yeniden iddialı durumda. Sergen Hoca göreve geldikten sonra selefi Abdullah Avcı’yı bütün önemli istatistiklerde geride bıraktı.

Ofansif Kartal

Beşiktaş, Yalçın döneminde daha fazla gol atıp, daha az gol yiyor. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Yalçın, 2,16 puan ortalamasıyla, görevde olduğu süre boyunca 1,57’lik ortalamada kalan Avcı’dan daha başarılı oldu. Yalçınlı Beşiktaş’ın en önemli farkı ise takımın çok daha gözü kara bir futbol sergilemesi. Avcı ile hücuma geriden çok sık pas yaparak çıkan siyah-beyazlılar, artık rakip kalede daha çok görünüyor.