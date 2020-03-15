Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın 15. dakikasında milimlerle ölçülebilecek bir pozisyon yaşandı. Konyaspor’da Skubic’in ortasına uzak direkte Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu çizgiden çıkardı. Yeşil-beyazlı oyuncular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Hüseyin Göçek gol olmadığı yönünde karar verdi. Oyun durduktan sonra pozisyon VAR odasında incelendi ve Göçek’in kararı değişmedi. Pozisyona ev sahibi kulüpten tepki geldi. Yapılan paylaşımda “Golün tanımı: Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir” ifadeleri yer aldı.

Çanakkale mesajı

Koronavirüs salgını sebebiyle taraftardan yoksun stada “Hilalin gölgesinde saklı abideler, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz” pankartı ile dev Türk bayrağı asıldı.