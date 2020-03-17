Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın takımın başına geçirilmesi konusunda kulübünün bilgisi dahilinde kendisi ile görüşüldüğünü açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, gelinen noktada 47 yaşındaki teknik adam ile görüşmelerin sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Altay Kulübü’nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur. Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.

Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."