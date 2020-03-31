Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın Instagram hesabındaki canlı yayının dün akşamki konuğu Sergen Yalçın oldu. Tecrübeli teknik direktör, ünlü sanatçı Zafer Algöz’ün sorularını cevaplandırdı. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’a dönmek için mesaj gönderen Anderson Talisca’nın transfer durumuyla ilgili gelen soruyu cevaplayan Yalçın, “Talisca’nın futbolculuğuyla ilgili söyleyecek kelime yok. Çok etkili bir oyuncu. Kim takımında görmek istemez? Ben de çok isterim. Şartlar ne gösterir bilemem. Bunun kararını verecek olan kişi ben değilim ama keşke gelse” dedi.

> Tescil doğru değil

Barcelona’nın oyuncuların ücretlerinde yüzde 70 oranında kesinti yapmasıyla ilgili de konuşan siyah-beyazlıların çalıştırıcısı, “Ekonomik açıdan herkes sarsılacak. Bizim yönetimimiz de mutlaka oyunculardan talepte bulunacaktır. Bekleyip göreceğiz” sözlerini kullandı. Süper Lig’in şu anki haliyle tescil edilmesi fikrini de doğru bulmadığını belirten Yalçın, “Bundan kimse memnun olmaz. Bir sürü takımın hakkı var ortada. Nisan ayı zor ama belki 15 Mayıs ya da 15 Haziran’da maçlar oynanır bana göre” diye konuştu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sinan can atıyor

∂ Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Sinan Bolat’tan bir açıklama geldi. 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, isim vermeden Türkiye’den teklifler aldığını doğruladı. Beşiktaş’a gelmeyi çok isteyen Sinan’la henüz ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.