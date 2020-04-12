Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Koray Gençerler’in, TFF sitesinde toplam görev sayısı 665’i gösteriyor. Bu rakama; ne Cüneyt Çakır (573) ne de Fırat Aydınus (538) yetişebilmiş! Oğuz Sarvan, Ali Aydın, Metin Tokat, Muhittin Boşat, Orhan Erdemir, Ünsal Çimen, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Cem Tosyalı, Turgay Güdü, Fahir Ersoy dâhil bu isimlerin hepsiyle aynı sezoniçinde birlikte hakemlik yapmış. Yardımcı hakemlik hayatında henüz 24 yaşında derbi dâhil çıkmadığı maç kalmamıştı. Hatta öyle ki; Koray bir bayrak çektiğinde MHK üyeleri, televizyonda maç seyrederken, henüz tekrarı bile ekrana gelmeden, “Koray çektiyse doğrudur, oynattıysa ofsayt değildir” diyorlardı. Herkesin o kadar güvenini kazanmıştır. Nasıl bundan 20 yıl önce derbilerin değişmez “yardımcı hakemi” ise bugün de hem “sahada düdük çalıyor” hem de VAR’da “derbi ve kritik maçların” değişmez ismi olarak görev yapıyor… Koray, bu kariyerinin yanı sıra; efendiliği, kişiliği ve yakışıklılığıyla Türk hakemliğinde önemli bir iz bırakmıştır. Gelin, sahaların bu tecrübeli hakemiyle yaptığımız sohbete ortak olun…

- 23 yıldır aralıksız klasmandasın. 3. Lig’de yardımcı hakemlikten, Süper Lig’in en zor maçında düdük çalmaya, VAR’da oturmaya kadar. Bunun sırrı nedir? Bu çok kolay bir iş değil!

“Evet, hakemliğin bütün kademelerinde hakem ve yardımcı hakem olarak üst seviyede görev yapma imkânı buldum. Üniversitede yüksek lisans yaparken hocalarımızdan bir tanesi “Sevmediğiniz bir işi asla yapmayın. Yaptığınız işi sevmezseniz asla başarılı olamazsınız” demişti. Sanırım ben de yaptığım işi seviyorum ve bu anlamda bugüne kadar hangi görev verildiyse aynı ciddiyet ve kararlılıkla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.”

YEMEKTE YETENEKLİYMİŞİM

“İnsanlık olarak çok büyük küresel bir salgın ile savaşıyoruz. Ama kararlı ve sorumlu bir şekilde bu salgın ile baş etmek durumundayız. Kısıtlamalar başladığından beri bizlere söylenenleri ailece yapıyoruz. Ben sadece mecburi hâllerde dışarı çıkıyorum. Eşim kamu kurumunda çalıştığı için esnek çalışma şartlarını uyguluyorlar ve haftada iki gün işe gidiyor. Bu ‘Evde kal’ çağrısının bizler için fırsata dönüştürdüğümüz tarafı da oldu. Ailemizle birlikte çok fazla vakit geçiriyoruz. Bu zamanda yemek yapma konusunda yetenekli olduğumu da fark ettim. Gerçi eşim bu çalışmalar sırasında mutfağı çok fazla dağıttığım için şikâyetçi. Ama ben ısrarla devam ediyorum. En kısa sürede salgının bitmesini umut ediyoruz.”

ALMANYA'DAN EĞİTİM İÇİN DÖNDÜK

“Eşim ile ortak bir arkadaşımız sayesinde tanıştık ve bir yıl sonra evlendik. 7 yaşında Seray adında bir kızım ve 5 yaşından Kuzey adında bir oğlum var. Ben ve ağabeyim Almanya’da doğduk. Annem ve babam biz doğmadan önce çalışmak için Almanya’ya gitmişler. Ağabeyim okul çağına geldiğinden babam ailemiz için önemli bir karar almış bizim eğitimimize Türkiye’de başlamamız için ülkemize kesin dönüş yapmışlar.

GENÇERLER'DEN İNCİLER

Euroleague kaçmaz

∂ “Kendimizi geliştirmek maksadıyla yurt içi ve dışı birçok maçı izleriz. Kitap okumayı seviyorum. Şu anda ‘Sınırlar’ı okuyorum. Basketbolu da en az futbol kadar takip ediyorum ve çok iyi bir organizasyon olan Euroleague’i izliyorum.”

Serkan akrabam

∂ “Serkan Gençerler amcamın oğlu yani kuzenim, aynı yaştayız ve hakemliğe henüz lisede başladık. Serkan da Türk hakemliğine uzun yıllar başarıyla hizmet etti. FIFA yardımcı hakemliği yaptı ve şu anda da klasman gözlemcisi.”

FIFA oldum ama...

∂ “Yardımcı hakem olarak Süper Lig’e kadar yükseldim ve FIFA kokardı taktım. Orta hakemlik istedim. İki alt klasmandan başladım ve üç sezonda Süper Lig’e çıktım. 2016’da bölünmeden dolayı klasman düşsem de bir yılda geri döndüm.”

Turizm okumuştum

∂ “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümünü bitirdim. Fakat turizm alanında hiç çalışmadım. Geçtiğimiz ağustos ayına kadar Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde görev yapıyordum. Profesyonel hakem olunca görevimden ayrıldım.”

GENÇERLER’İN KİMLİK KARTI

Doğum yeri: Almanya / Essen

Doğum tarihi: 30.04.1978

Eğitimi: Mersin Turizm İşletme

Aile hayatı: Esra Hanım’la 07.06.2009’da evlendi. 7 yaşında Seray, 5 yaşında Kuzey adında iki çocukları var.

İlk Klasman maçı: 17.08.1997 (Alanya-Aksaray)

İlk Süper Lig maçı: 19.11.2000 (Bursaspor-Antalyaspor)

İlk derbisi (yardımcı hakem): 16.02.2002 (F.Bahçe-G.Saray)

Süper Lig maç sayısı: 60

Süper Lig Y. H: 3 sezon

FIFA kokardıyla 67 maç

VAR maç sayısı: 32

TFF 1. Lig: 105