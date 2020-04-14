Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Florin Andone, Romanya Futbol Federasyonunun internet sitesine verdiği röportajda İstanbul’da karantina günlerini anlattı. Teknik Direktör Fatih Terim’in test sonucunun pozitif çıkmasının herkesi çok üzdüğünü söyleyen Andone “Bir haftalık sürecin ardından taburcu oldu ve bizimle video konferans aracılığıyla görüştü. Kendini iyi hissettiğini söyledi. Hepimiz çok mutlu olduk. 14 günlük karantina sürecini de tamamlamak üzere. Onun iyi olması bize moral verdi. Liglerin yeniden başlaması için can atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anneme ‘Kal’ dedim

Beşiktaş derbisi öncesinde annesinin kendisini görmeye geldiğini söyleyen Andone “Bu karşılaşmanın ardından ligler ertelendi. Onun İspanya’ya dönmesini istemedim ve ‘Burada bizimle kal’ dedim. Orada tek başına olmasındansa bizimle kalması en doğrusuydu” dedi. Ferdî çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Rumen golcü “Genellikle saat 11.00 civarında uyanıyorum. Kahvaltımı yapıp televizyondan Türkiye ve Romanya’daki gelişmelere bakıyorum. Güzel bir deniz manzaram var. Sonra da fitness salonunda çalışıyorum” diye konuştu.

GOL YÜZDESİ 56,2

Falcao affetmiyor

∂ Sakatlığının ardından sahalara hızlı dönen Radamel Falcao’nun girdiği pozisyonları gole çevirme oranı gol krallığına koşan Sörloth’u da geride bıraktı. 34 yaşındaki Kolombiyalı yıldız yaşadığı zorlu sürece rağmen, yakaladığı pozisyonu yüzde 56,2 oranla gole çevirerek Sörloth, Vedat Muriç, Burak Yılmaz gibi isimleri geride bıraktı.

KORONAVİRÜS ÇIKINCA…

Diagne Çin’in kapısından dönmüş

∂ Galatasaray’ın sezon başı Club Brugge’a kiraladığı Diagne Habertürk’e verdiği röportajda Çin’e transferinin son anda yattığını anlattı. Senegalli oyuncu “Brugge’dan ayrılmak istedim. Çin, Amerika, Brezilya ve Kore’den teklifler vardı. Çin’e gidecektim ama koronavirüs salgını çıkınca transferim yattı. Ben şu an Galatasaray’ın oyuncusuyum ve döneceğim” dedi.

LEMINA’DAN BENZETME

İmparator!

∂ Galatasaray’ın sezon başı Southamton’dan kiraladığı Lemina, son dönemin popüler dizisi La Casa de Papel’in afişiyle gönderme yaptı. Dizinin başrollerinden olan ‘Profesör’ karakterini, Fatih Terim’e benzeten Gabonlu orta saha oyuncusu, başlığını da ‘The Emperor’ (İmparator) olarak değiştirerek sosyal medya hesabından paylaştı.