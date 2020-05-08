Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

F.Bahçe Kulübü, TFF’nin ligleri yeniden başlatma kararına temkinli yaklaştı. Kulübün resmî sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ligler devam ettirilmek isteniyor fakat insan sağlığı her şeyden önemlidir. Müsabaka oynanırken ya da antrenman süreçlerinde zincirleme şekilde virüsün bulaşma riski bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda devletimizin ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun liglerimizin durumu ile ilgili verebileceği; liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlara saygılı olacağımızın bilinmesini isteriz” ifadeleri kullanıldı.

> Sorumlu kim olacak?

Bildiride cevabı alınması gereken bir takım sorular da vardı. İşte o sorular: Liglerimizin başladığı hafta itibariyle bir kişide virüse rastlanması halinde atılacak adımlar nasıl olacaktır? Herhangi bir şekilde virüs ile enfekte olmuş sporcunun takımı ve o takımın son iki haftada oynadığı tüm rakipleri 14 günlük karantina sürecine dahil olacaklar mıdır? Bu süreçte ilgili takımların oynayacağı müsabakaların akıbeti ne olacaktır? Bir sporcuda çıkacak virüs ömür boyunca kalıcı hasar bırakabilir. Böyle bir durumun hukuki sorumluluğu hangi kurum ve kişilerde olacaktır?

Titi bitmiş bile!

Stoper arayışındaki F.Bahçe, Espanyol'dan ayrılmak isteyen Brezilyalı stoper Naldo ile flört ediyor. Ancak Güney Amerika'nın önemli yayın kaynaklarından Todofichajes, F.Bahçe'nin Göztepe'de forma giyen Brezilyalı Titi'yle anlaştığını öne sürdü.

Muriç’in yerine Petkovic

F.Bahçe’de başta Tottenham olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde bulunan Vedat Muriç’in muhtemel ayrılığıyla birlikte yerine gelecek golcü konusundaki çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, müstakbel teknik direktör Nenad Bjelica’nın Dinamo Zagreb’deki öğrencisi Bruno Petkovic için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya yakın olduğu sızan bilgiler arasında.

1,92’lik Hırvat devi

Bruno Petkovic, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. 1,92 boyundaki 25’lik Hırvat, bu sezon Dinamo Zagreb adına 36 maçta 11 gol kaydederken, 8 defa giydiği millî formayla beş defa ağları havalandırdı.