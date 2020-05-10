Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray’ın devre arasında Alman ekibi RB Leipzig’den bir buçuk yıllığına kiralık olarak renklerine kattığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, İhlas Haber Ajansına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Koronavirüs salgınından dolayı futbol oynamaktan, maç yapmaktan ve statlardan uzak kaldıklarını hatırlatan Saracchi “Bu, bizler için çok zor tabii. Taraftarlar ve yöneticiler için de futbol bir hayat rutini. Ancak ne yazık ki futboldan bir buçuk aydır çok uzağız. Takım arkadaşlarımla antrenman yapmayı, stadımızda maça çıkmayı, taraftarlarımızı çok özledim” diye konuştu.

> Terim korkuttu

“Fatih Hoca’nın testinin pozitif çıktığını duyunca gerçekten çok endişelendim” diyen 22 yaşındaki sol bek “Çünkü çıkan haberler, hocamın yaş grubunun daha riskli olduğu yönündeydi. O yüzden epey korktum. Diğer taraftan güçlü bir karakter olduğunu biliyordum. İyileştiği için de çok mutluyum. Sağlıklı bir Fatih Hoca’ya hepimizin çok ihtiyacı var” diye konuştu.

> Korkuyu yenmeliyiz

Karantina dönemi sonrası sahaya dönmenin de kolay olmadığını söyleyen Saracchi “Her ne kadar lig başlasın istesem de bir endişe, hatta biraz korku olacaktır. Ancak er ya da geç bu korkuyu yenmemiz gerekiyor” dedi. Galatasaray-Fenerbahçe derbilerini Arjantin’deki River Plate-Boca Juniors atmosferine benzettiğini söyleyen Saracchi, 20 yıllık Kadıköy hasretini dindiren kadroda olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

> Zafere inanmıştık

Uruguaylı oyuncu, Fenerbahçe derbisiyle ilgili “Anlamlı bir galibiyetti. Bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım tarafından maçın önemi, orada bir süredir galip gelinemediği anlatıldı. O maç öncesi hafta boyunca Fatih Hoca’mız bizi çok iyi hazırladı, zafere inandırdı. Hem tarihe geçtiğim için hem seriyi bozduğumuz hem de taraftarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyum” dedi.

Ev işlerinde iyiyimdir

“Gün boyunca eşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Yeri geliyor temizlik yapıyorum, yeri geliyor mutfakta yemek. Çocuğumla da ilgileniyorum tabii. Diğer yandan antrenmanlarımı ihmal etmiyorum. İdman dozajını daha da artırdım.”

Ahmet Musa’ya takip

∂ Galatasaray, sezon başı Brighton’dan kiraladığı ancak yaşadığı sakatlığın da etkisiyle bekleneni veremeyen Andone’nin yerine golcü arıyor. New1’in haberine göre Aslan, An Nasr’da forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı Ahmet Musa’yı istiyor.

En büyük aday biziz

“Kesinlikle şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Sadece üç puan fark var ve virüs sebebiyle ligler durmadan önce çok iyi oynayan, iyi sonuçlar alan, yükselişte olan bir Galatasaray vardı. Kaliteli bir takımız o yüzden de favori biziz.”

Kalmayı çok isterim

“Geldiğim ilk günden beri burada kendimi çok iyi hissediyorum. Harika bir kulüp, harika taraftarlar… Ligin kalitesinden de memnunum. Galatarasay’da kalmayı çok isterim. İnsanların yakınlığı, sıcaklığı, ilgisi ve elbette İstanbul beni çok etkiledi.”

Muslera iyi ki var

“Yapısal olarak bu şehrin insanları, Güney Amerikalılara benziyor. Uzun zamandır burada olduğu ve buranın kültürünü bildiği için Muslera benim için büyük bir avantajdı. Kebaplar en çok hoşuma gidenler tabii. Baklava da vazgeçilmezim.”

G.Saray çok şanslı

PSG’nin yıldızı Edinson Cavani, millî takımdan arkadaşı Muslera hakkında açıklamalarda bulundu. Otuz üç yaşındaki golcü “Muslera, Uruguay tarihinin en iyi kalecisi. Ülkede benden daha çok seviliyor. Muslera’nın takımı çok şanslı” dedi.