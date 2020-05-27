Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın 2019’da Kasımpaşa’dan tam 10 milyon avro gibi dev bir bonservis bedeli ile renklerine kattığı Mbaye Diagne’nin geleceği yılan hikâyesine döndü. Sarı-kırmızılılar sezon başı 28 yaşındaki golcüsünü Club Brugge’e kiralayarak değerini daha üste çekmeyi hedeflemişti. Evdeki hesap Belçika ekibinde tutmadı. Hoca’sı ile tartıştı, süresiz kadro dışı kaldı ve formayı unuttu. Koronavirüs salgını da patlak verince Galatasaray, Süper Lig’de gol krallığı da bulunan Senagalli yıldızı, yıllık 2 milyon 350 bin avroluk yüksek maaşını da düşünerek satmaya karar verdi. Diagne’nin menajeri de geçtiğimiz günlerde yönetime haber yollayarak, oyuncusunun satılmasına karar verildiyse bonservis bedelini öğrenmek istedi.

> G.Saray’da çok mutlu

Ancak kulüp ve menajeri arasında bu konuşmalar geçerken 28 yaşındaki golcü oyuncu, İngiliz basınına Galatasaray’da çok mutlu olduğunu ve kariyerine İstanbul’da devam etmek istediğini söyledi. Hakkında çıkan Nottingham Forest iddialarından da haberdar olmadığını belirten Diagne “Nottingham Forest transferi için benimle hiçbir temas olmadı. Instagram'dan bir paylaşımda bulundum ama bu bilerek, yani transferi göstermek için değildi. Galatasaray'la da oldu mu, açıkçası bilmiyorum. Galatasaray oynadığım takımlara arasında en mutlu olduğum yerdi diyebilirim. Futbol oynamaya açım. Eski takım arkadaşı Trézéguet de bana İngiltere’yi yakıştırıyor” dedi.