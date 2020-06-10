Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, bordo-mvili kulübün dergisinin haziran ayı sayısında yer alan röportajında, kalecilik kariyeri ve geleceğine dair hedeflerini anlattı. Uğurcan Çakır, kalecilikte yeteneğin önemli olduğunu ancak bu yeteneği geliştirmek için de sürekli çalışmak gerektiğini vurguladı. En çok kaleyi ne zaman terk etmesi konusunda karar verirken zorlandığına dikkati çeken Uğurcan, "Çünkü saliselik kararlar vermek zorundasınız. İşin bu kısmı genel olarak oynayarak tecrübe edilebiliyor. Oyun zekânızın iyi, konsantrasyonunuzun üst düzeyde olması gerekiyor. Tecrübem arttıkça bu konularda daha az zorlandığımı görebiliyorum" şeklinde konuştu.

> Ah o maç yok mu!

Eğer bir şansı olsaydı, sonucunu değiştirmek istediği maçın Trabzon'da oynadıkları Medipol Başakşehir mücadelesi olduğunu anlatan Uğurcan Çakır "O maçı istediğimiz gibi bitirseydik şimdi üç puan önde olacaktık. İyi oynadığımız bir maçtı. Taraftarımız yanımızda olsaydı kazanırdık diye düşünüyorum" diye konuştu. Genç yetenek “Şampiyonluk benim en büyük motivasyonum. Kendime bu hedefi koydum ve bu hedef doğrultusunda çalışıyorum. Hayallerimden birini gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Tabii ki Avrupa hayalim var ancak adım adım ilerleyeceğim" ifadelerini kullandı.

ÇAKIR’DAN SATIR BAŞLARI

∂ Virüse rağmen bu ligin bir şekilde oynanması gerekiyor.

∂ Hüseyin Hoca’nın varlığı bana güven hissettiriyor.

∂ Beşiktaş ve Galatasaray’ın altyapılarından döndüm.

∂ Kalite anlamında en iyi lig bana göre şu anda İngiltere.

Taraftarımızla mutlu sona

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hedeflerinin zirvedeki yerlerini maç maç, dakika dakika sağlamlaştırmak olduğunu söyledi. Camianın hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirten Ağaoğlu "Bu uzun soluklu mücadelede taraftarlarımızdan güç aldık. Yine taraftarlarımızın desteği ile önümüzdeki 8 haftalık maratonu tamamlayarak, sekizinci şampiyonluğun coşkusunu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.