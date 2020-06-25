Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer önüne bakıyor. Alanya’da yaşanan olayların içinde yer alan ve küfürler karşısında tepkisini fiziki olarak gösteren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sakin ve ayağa yere basan açıklamalarda bulundu. Olaylar için “Trabzonspor, büyük camiadır ufak tefek olaylarla etkilenecek veya oradaki gerginliği farklı boyutlara taşıyacak ne bir yönetim anlayışımız ne kulüp anlayışımız ne de camia anlayışımız var” diyen başkan Ağaoğlu, konunun Türkiye Kupası finaline taşınmayacağını vurguladı.



> 6+1 final maçımız var

Takımın durumunu de değerlendiren Başkan “Ligde önümüzde altı, Türkiye Kupası'nda da bir final karşılaşmamız var. Bu takım bu maçların hepsini kazanacak güçte. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Taraftarın, yönetim başkan için demiyorum takıma inancını hiçbir şekilde kaybetmemesi gerekir. 10 gün içinde zorluk derecesi yüksek 3 deplasman maçı oynadık. iki galibiyet, bir beraberliğimiz var. Sekiz gol atıp dört gol yemişiz. Bu takım mücadele ediyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımız, umutsuzluğa kapılmasın” dedi.



> Hoca’ya inancımız tam

Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir'e yapılan eleştiriler için de “Hocaya inancım, güvenim yüzde 100. Uğurcan'a, Türkmen'e (Hüseyin Türkmen), Abdülkadir'e, oyuncularımıza da hocaya da inancım tam. Çok iyi hocalarımız var, Türk futboluna yıllardır hizmet eden etmeye devam eden ama artık onların da yükünü hafifletecek genç yetenekli kabiliyetli gelişime açık hocalara ihtiyaç var. Ben, Hoca’yla 24 saat beraberim neredeyse. Ben şöyle söylüyorum; Türk futbolu çok iyi bir hoca kazanıyor” ifadesini kullandı.



BAŞKANDAN İYİ HABER

Nwakaeme haftaya oynar

∂ Başkan Ahmet Ağaoğlu, sakatların durumu hakkında da bilgi verdi. Kaptan Jose Sosa'nın Ankaragücü maçında forma giyebileceğini söyleyen bordo-mavililerin patronu “Anthony Nwakaeme, 3-6 hafta diyorlarsa da bu haftayı kaçırır, Galatasaray maçını oynar diye düşünüyorum. Belki iyimser düşünüyorum ama bana göre oynar, tedavisi mükemmel gidiyor. Uğurcan da Galatasaray maçında sahada olur” dedi.



BİRİ GİDER BİRİ GELİR

Erce kale gibi!

∂ Trabzonspor’da Alanya maçı bir gerçeği daha gösterdi. O da kulübesinin ve geleceğinin kale gibi sağlam olduğu. Adı transferle anılan Uğurcan Çakır’ın yedeği Erce Kardeşler’in performansı yarınlar adına büyük umut verdi.

ÇİMŞİR’DEN UYARI

Kartlara dikkat

∂ Bordo-mavililerde telafisi mümkün olmayan haftalara girilirken teknik direktör Hüseyin Çimşir’den oyunculara uyarı geldi. Çimşir, bu saatten sonra her hareketin ve kartın önemine değinerek “Daha dikkatli olmalıyız” dedi.



Telafi ve toparlama

Trabzonspor, Ankaragücü hazırlıklarına devam ederken takım iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki futbolcular telafi, ikinci gruptaki oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Takım kaptanı Jose Sosa takımla birlikte idman yaptı.