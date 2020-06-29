Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren takımlardan Sivasspor, evinde Kayserispor’a yenilerek ağır bir darbe yedi. Şampiyonlar Ligi bileti kovalayan Yiğidolar, maçta Mert Hakan’ın ayağından bir de penaltı kaçırdı. Karşılaşmanın henüz 10’uncu dakikasında Yatabare’nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen yıldız oyuncu, ‘Panenka’ penaltısı kullanmak isterken meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. İlk yarının uzatma bölümünde Kayserispor Hasan Hüseyin’in vuruşuyla öne geçti: 1-0.

> Kayseri’nin direnişi

İkinci yarıda ev sahibi Sivasspor’un beraberlik çabaları bir türlü sonuç vermedi. İyi savunma yapan Kayserispor zaman zaman da kontrataklarla pozisyona girmeye çalıştı. Karşılaşmanın 83’üncü dakikasında Ziya’nın Mesanovic’e yaptığı müdahale VAR incelemesinin ardından penaltı olarak değerlendirildi. Atışı kullanan Mensah farkı ikiye çıkardı: 2-0. Haftalardır ligin dibine demir atan Kayserispor, son dört haftada üçüncü galibiyetini alıp 16’ıncı sıraya yükseldi.

İkinci karavana

Sivasspor’un yıldızı Mert Hakan, bu sezon ikinci defa penaltı kaçırdı. Üçüncü defa penaltıda topun başına geçen Mert Hakan, Ankaragücü maçından sonra Kayserispor karşılaşmasında da atıştan yararlanamadı.