Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mutluluğun adı Hatayspor... 1967’de kurulan ve tarihinde hiç Süper Lig’de yer almayan Güney temsilcisi, dün Adana deplasmanında tarihî bir başarıya imza attı. Ama bu başarı öyle kolay olmadı. Devresi golsüz biten maçın 54. dakikasında ev sahibi takımda Umut Sözen kırmızı gördü. 5 dakika sonra Adanaspor öne geçti. 78’de Barbosa skoru dengelerken 85’te Adanaspor’da Eze direkt kırmızıdan atıldı. 89’da Yusuf Süper Lig’i ilan eden golü kaydetti.

> Umutcan İşledici - Adana (İHA)



ÜST ÜSTE ÜÇ ŞAMPİYONLUK... ​

Süper hoca Altıparmak

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın hanesinde de özel bir başarı yazılımı vardı. Altıparmak, bir önceki sezon Erzurum ve geçen sezon Gaziantep FK’nın ardından bu sezon da Hatayspor’u Süper Lig’e çıkarma başarısı gösterdi. Hatayspor’un başarısı taraftarlarını sokağa döktü.