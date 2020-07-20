Beşiktaş’ta Hırvat futbolcu Domagoj Vida, antrenmanların ardından cüzdanından para eksildiğini fark etti. Başka futbolcuların da başına gelen bu durum takım kaptanı Burak Yılmaz ve diğer kaptanlar Atiba, Necip ve Gökhan Gönül’e aktarıldı. Bu futbolcuların bilgisi dahilinde Vida’nın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bulunan odasına gizli kamera koyuldu. Gerçekleşen bir antrenmanın ardından Vida, cüzdanından yine para eksildiğini fark edince, odaya yerleştirilen gizli kamera görüntüleri izlendi ve bir çalışanın, Hırvat futbolcunun parasını aldığı tespit edildi. Fenerbahçe derbisi öncesinde bu çalışan için herhangi bir işlem yapılmazken, derbinin ardından bu kişinin kulüple olan ilişkisi kesildi.
Beşiktaş'taki fare kulüpten kovuldu
20.07.2020 - 11:08 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ta Vida, cüzdanından sık sık para eksildiğini takım kaptanlarından Burak, Atiba ve Necip’e söyledi, Hırvat futbolcunun Ümraniye’deki odasına kamera koyuldu. Parayı alan kişinin tespit edilmesinin ardından bu kişinin kulüple ilişiği kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,hırsızlık,para çalma,Domagoj Vida,
719351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/719351.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
33
20
9
4
32
69
02
TRABZONSPOR A.Ş.
33
17
11
5
33
62
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
33
17
9
7
19
60
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
33
18
5
10
16
59
05
GALATASARAY A.Ş.
33
15
10
8
18
55
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
33
15
9
9
23
54
07
FENERBAHÇE A.Ş.
33
14
8
11
10
50
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
33
11
11
11
-11
44
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
33
10
13
10
-2
43
10
KASIMPAŞA A.Ş.
33
11
7
15
-6
40
11
GÖZTEPE A.Ş.
33
10
9
14
-7
39
12
GENÇLERBİRLİĞİ
33
9
9
15
-14
36
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
33
8
12
13
-15
36
14
YUKATEL DENİZLİSPOR
33
9
8
16
-16
35
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
33
10
5
18
-17
35
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
33
8
8
17
-6
32
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
33
8
8
17
-31
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
33
6
11
16
-26
29
Süper Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
18.07.2020 21:00
Galatasaray 3 - 1 Göztepe
18.07.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 2 Kasimpaşa
19.07.2020 21:00
Rizespor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
19.07.2020 21:00
Trabzonspor 3 - 4 Konyaspor
19.07.2020 21:00
Ankaragücü 0 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
19.07.2020 21:00
Sivasspor 2 - 0 Gençlerbirliği
19.07.2020 21:00
Beşiktaş 2 - 0 Fenerbahçe
19.07.2020 21:00
Başakşehir 1 - 0 Hes Kablo Kayserispor
19.07.2020 21:00
Alanyaspor 1 - 0 Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
34
19
9
6
20
66
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
18
8
8
16
62
03
ADANA DEMİRSPOR
34
17
10
7
28
61
04
AKHİSARSPOR
34
16
9
9
7
57
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
15
11
8
14
56
06
BURSASPOR
34
17
8
9
8
56
07
ALTAY
34
14
12
8
11
54
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
34
13
11
10
5
50
09
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
34
11
11
12
-4
44
10
GİRESUNSPOR
34
12
8
14
-8
44
11
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
34
12
8
14
-3
44
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
9
13
12
2
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
34
9
11
14
-12
38
14
ALTINORDU
34
8
13
13
-7
37
15
BOLUSPOR
34
6
15
13
-11
33
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
34
8
9
17
-15
30
17
ADANASPOR A.Ş.
34
3
12
19
-25
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
7
6
21
-26
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor 1 - 2 Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor 4 - 1 ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor 3 - 1 Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük 3 - 0 Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor 3 - 4 Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor 3 - 0 Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor 0 - 3 Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor 4 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor