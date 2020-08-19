Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe transferde 6. bombasını patlattı. Caner, Gökhan, Mert Hakan, Thiam derken, Trabzonspor’dan Novak’ın ardından Jose Ernesto Sosa da çubukluyu tercih etti. Kaptanlığını yaptığı Karadeniz ekibiyle sözleşmesi biten Arjantinli yıldız, kendisine sunulan yeni mukavele yerine Fenerbahçe’yle anlaşmayı seçti. Ülkesi Arjantin başta olmak üzere çok sayıda takımdan teklif alan, ancak kariyerini Türkiye’de sürdürmek isteyen Sosa, sarı-lacivertlilerle el sıkıştı. Fenerbahçe’nin Sosa’ya 500 bin avro imza parasının yanı sıra senelik 1.8 milyon avro ücret ödeyeceği öğrenildi. İki yıllık imza atacak 36 yaşındaki yıldızın menajerine ise 250 bin avro verilecek. Fenerbahçe’nin resmi açıklamayı bugün ya da yarın yapması, İstanbul’da imza atacak Sosa’nın hemen ardından Topuk Yaylası’ndaki kampa katılması bekleniyor.

> Kosovalı on numara

Müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu’nun ısrarla istediği ve anlaşabilmek için yoğun çaba sarf ettiği Jose Sosa, kaptanın bıraktığı bayrağı teslim edeceği oyuncu olarak görülüyor. Sosa’nın Fenerbahçe’de kendisiyle özdeşleşen 8 numaralı formayı giymesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. 1 numara için Asmir Begovic’le görüşen, Sinan Gümüş, Lemos ve Perotti’yi açıklamak için geri sayımda olan sarı-lacivertliler, şimdi de Kosovalı on numara Blend Baftiu için resmî teklif yaptı. KF Balkani’de forma giyen 22 yaşındaki Baftiu için Rapid Wien de devrede. Ama geçen sezon 34 maçta 20 gol, bir asistle oynayan Kosovalı’nın gönlü Elif Elmas ve Vedat Muriç gibi Fenerbahçe’den yana.

NİÇİN OLMASIN?

Bastos ısrarı

∂ Stoper için Mauricio Lemos ve Tomas Cardona ile anlaşan Fenerbahçe, Malang Sarr ve Bastos’tan vazgeçmedi. Sarı-lacivertliler özellikle Bastos için şartları zorluyor. Muriç için el sıkışılan Lazio’dan yıllık 1 milyon avro alan Angolalıya 1,3 milyonluk teklif yapıldı.

İNSAFI YOK

Limitler aşıldı

∂ Kamuoyu Fenerbahçe’nin harcama limitlerini konuşadursun sarı-lacivertli oyuncular her geçen gün hız limitlerini aşıyor. Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos’un sınırları zorladığı idmanlarda oyuncular 6 kilometrenin üzerine çıkarken tempo sürekli yükseliyor.

12 isim değişecek

Transferin flaş takımı Fenerbahçe’de gelenler konuşulurken, gidecekler de merak konusu. Emre’nin kramponlarını astığı sarı-lacivertliler, sözleşmesi biten Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım ve Erten Aksu’yla vedalaştı, Tolga Ciğerci için de henüz bir adım atmadı. Sözleşmeleri devam edenlerden Dirar, Harun, Mevlüt, Alper, Tolgay, Zajc ve Jailson gözden çıkarıldı.

SIRA ONA GELDİ

Sangare hamlesi

∂ Isla’yla yolları ayıran Dirar’ı gözden çıkaran Fenerbahçe, Gökhan Gönül’ün yanına Nazım Sangare’yi alarak sağ bek rotasyonunu tamamlamayı hedefliyor. Nazım için Antalya’ya Mevlüt ve Jailson takasta önerildi.

KAMP BAŞLADI

Testler temiz çıktı

∂ Fenerbahçe’de teknik heyet ve futbolcular dün koronovirüs testinden geçti. Sonrasında idmana çıkan sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel antrenman yaptı. Takım akşam saatlerinden 10 günlük kamp için Düzce Topuk Yaylası’nda gitti.