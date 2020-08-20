Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neredeyse her transfer döneminde adı dört büyük kulüple anılan Nuri Şahin sonunda Türkiye’ye transfer oldu. Ancak yıldız futbolcuyu kadrosuna katan takım Fraport TAV Antalyaspor oldu. Borussia Dortmund, Feyenoord, Real Madrid, Liverpool ve son olarak Werder Bremen forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Antalyaspor’a imza attı. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, “Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.



> Dünyanın en güzel yeri

Antalyaspor da yeni transferi Nuri Şahin için bir "hoş geldin" klibi hazırladı. Yıldız oyuncu, videoda yer alan açıklamasında, "Bugüne kadar seçimlerimde, vizyonuyla, tutkusuyla, hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Ata'mızın, 'Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir.' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum..." ifadelerini kullandı.