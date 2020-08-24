Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de bugün yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.