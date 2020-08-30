Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son birkaç gündür transferde gaza basan Beşiktaş'ın daha çok savunmaya ağırlık vermesi dikkat çekiyor. Sol beke N'Sakala ve stopere Welinton'u getiren siyah-beyazlılar, son olarak bir stoperi daha bitirdi ve Atletico Madrid forması giyen Francisco Montero ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi bununla da yetinmedi ve savunmanın merkezi için bir ismi daha kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Siyah-beyazlı ekip, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen 28 yaşındaki stoper Adama Soumaoro için de görüşmeler başladı. Eğer bu transfer de tamamlanırsa Beşiktaş'ın kadrosunda tam yedi stoper olacak. Geçen sezon kiralık gönderilen Isimat Mirin ve Alpay Çelebi geri döndü. Yüksek ücretleri sebebiyle Domagoj Vida ve Enzo Roco da gönderilmek isteniyor ancak henüz somut bir adım atılamadı.

> Atletico zorluyor

Beşiktaş'ta ciddi anlamda stoper bolluğu yaşanırken taraftarların asıl merakla beklediği golcü transferinde ise sessizlik hâkim. Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında hücum hattını takviye etmek için yoğun çaba sarf eden yönetim, Balotelli, Ze Luis, Niasse, Cisse ve Koita isimleriyle temas kurdu. Ancak listesindeki isimlerden hiç biriyle anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, son olarak Nikola Kalinic ismi üzerine yoğunlaştı. Geçen sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Kalinic için görüşmeler sürüyor ancak Hırvat golcünün bonservisine sahip olan Atletico Madrid transferi zorlaştırıyor. Yıldız oyuncuyla yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandı ama İspanyol ekibi bir yıl daha sözleşmesi bulunan golcüden 1,5 milyon avro kiralama bedeli elde etmeye çalıştığı için transfer çıkmaza girdi.

Ndiaye hazır kıta

Beşiktaş, Badou Ndiaye için de girişimlerini sürdürüyor. İngiliz ekibi Stoke City'ye bir milyon avro teklif eden Kartal gelecek cevabı beklerken yönetici Erdal Torunoğulları, Ndiaye ile skype üzerinden bir görüşme yaptı. Gelmeye hazır olduğunu belirten 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle de anlaşılırsa üç yıllık imza atacak.

AÇIKLANMASINA ÇEBİ ÇOK KIZDI

Montero gerginliği

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Montero'nun transferinin kesinleştiği dün yönetici Bilgihan Cenk Sürmen'in yapmış olduğu paylaşımla duyuruldu. "Atkılara kazınmış sevdanın ölüme götürdüğü, skorların önemli olmadığı, şerefli ikinciliklerin şampiyonluklardan daha değerli olduğu Büyük Beşiktaş'a hoş geldin Montero" ifadelerini kullanan Sürmen'e, Başkan Çebi çok sinirlendi. Paylaşım silindi ve Çebi diğer yöneticilere de sosyal medya yasağı getirdi.