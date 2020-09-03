Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, takımına yeni bir Norveçli daha katıyor. Sarı-kırmızılılar Seri’yi bu sezon bırakmayan, kadrosuna Lemina’yı da katan Fulham’dan Stefan Johansen’i kiralamak istiyor. Premier Lig’e çıkmasıyla beraber orta sahasını tamamen revize eden Fulham’da Johansen’in gözden düşmesi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için resmî teklifte bulunup beklemeye geçti. Norveçli yıldızı ikna etmek için millî takımdan arkadaşları Linnes ve Omar Elabdellaoui de devreye girdi.

> Fulham sıcak bakıyor

2022’de kadar Fulham ile sözleşmesi bulunan solak oyuncu için Galatasaray satın alma opsiyonu da ekletmek istiyor. İngiliz basınından Sky Sports’un da verdiği haberde Fulham’ın, Lemina transferinden sonra Johansen’in ayrılmasına sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray’ın teklifine kısa sürede dönüş yapılacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Championship’te 33 maça çıkan Norveçli oyuncu dört asist yaparak skora katkı sağlamıştı. Fulham ile el sıkışan Galatasaray Johnsen’i ikna ederse transferi bitirecek.

Rakip Hatayspor

Galatasaray bugün üçüncü hazırlık maçında Süper Lig’in çiçeği burnundaki ekibi Hatayspor’u ağırlayacak. Mücadele Ali Sami Yen Türk Telekom Stadında saat 17.00’de başlayacak. Bu karşılaşma sarı-kırmızılıların lig başlamadan önceki son imtihanı olacak.

ERZİNCAN’DAN TRANSFER

Genç Kerem Aslan oldu

∂ Galatasaray, TFF 3. Lig ekiplerinden Anagold Erzincanspor’dan 21 yaşındaki forvet Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nu dört yıllığına renklerine bağladı. Kerem için toplam 3 milyon 650 bin TL ücret ödenecek. Galatasaray’a transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Kerem “Uzun yıllar hizmet etmek istiyorum” dedi.