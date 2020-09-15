Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligin ilk haftasında zorlu Trabzon deplasmanından 3 gollü zaferle dönen Beşiktaş’ta gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlıların bir sağ bek, bir sağ açık bir de golcü transferi yapmak istediği biliniyor. Sağ beke en büyük aday Nazım Sangare. 26 yaşındaki millî oyuncuyla anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile bonservis bedeli pazarlığına devam ediyor. Akdeniz ekibinin talep ettiği ücret ile Beşiktaş’ın teklifi arasındaki fark azalırken, kulüpler anlaşma aşamasına geldi.

Gökhan Töre sırada

∂ Bonservis bedeli ve ödeme planında sağlanacak uzlaşmanın ardından milli futbolcu Siyah Beyazlılar ile dört yıllık sözleşme imzalayacak. Sağ kanat için Gökhan Töre’ye teklifini yapan Kara Kartal, bu oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir kere daha görüşecek. Orta sahaya Josef de Souza takviyesi yapan Beşiktaş’ın en çok üzerinde durduğu konu ise forvet transferi. Siyah-beyazlılar uzun süredir peşinde olduğu Atletico Madrid’in golcüsü Nikola Kalinic ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sergen Hoca açıkladı

∂ Atletico Madrid’den yıllık 3,3 milyon avro civarında ücret alan Kalinic, Beşiktaş’ın 2 milyon avro garanti ücret ve 500 bin avro bonus içeren teklifine ‘evet’ dedi. Atletico Madridli yöneticilere, sürekli ilk on birde oynayacağı bir kulübe gitmek istediğini söyleyen Kalinic’in bir iki gün içinde imzaya gelmesi bekleniyor. Bu transferi Sergen Yalçın da resmen açıkladı. Yorumcu Rıdvan Dilmen ‘geçmiş olsun’ demek için aradığı Sergen Yalçın’ın kendisine “Kalinic’i alıyoruz” dediğini duyurdu.

150 golü var

∂ Milan, Atletico Madrid, Roma ve Fiorentina gibi önemli takımların formalarını giyen Kalinic, kariyeri boyunca çıktığı 431 karşılaşmada 150 gol atıp, 46 da asist yaptı. Milan’dan Atletico Madrid’e transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Kalinic geçen sezon Roma’ya kiralanmıştı.

De Souza imzayı attı

1+1 yıllık

∂ Beşiktaş, sağlık kontrolünden geçirdiği Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’den el-Ahli’ye transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Suud ekibiyle sözleşmesini feshetmişti. Brezilyalı oyuncu Beşiktaş’tan senede 1,3 milyon avro garanti ücret alacak.

EN ZORU BEŞİKTAŞ'TI

Josef imzası sonrası, "Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. Lige galibiyetle başladık. F.Bahçe'de oynarken en zor maçlar Vodafone'da Beşiktaş'a karşı olanlardı, öyle hissederdik" sözlerini kullandı.

Hedef 160 milyon TL

Görüşmeler sürüyor

∂ Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği ile yeni bir anlaşma için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. 1,6 milyar TL üzerinden yapılması planlanan anlaşmada beş yıllık vade 10 yıla çıkarken faiz indirimi de gerçekleşecek. Beşiktaş’ın anlaşmayı imzalaması durumunda kulübün kasasına da 160 milyon TL nakit girişi sağlanacak ve transfer için limit açılacak.

SANGARE OLMAZSA

Alternatif Mert

Sağ bek arayan Beşiktaş, Mert Yılmaz için Bayern Münih’in kapısını çaldı. Nazım Sangare’ye alternatif olarak düşünülen Mert için siyah-beyazlıların Alman ekibine 650 bin avro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa dört yıllık imza atılacak.