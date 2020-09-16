Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geldiği günden bu yana Beşiktaş’ta istikrarlı bir görüntü çizemeyen Georges-Kevin N’Koudou’ya Yunanistan’dan talip çıktı. Yunan spor basınının önemli isimlerinden Kostas Nikolakopoulos, N’Koudou’nun Olimpiakos’un gündeminde ilk sıraya yükseldiğini belirtirken kırmızı-beyazlıları tek endişelendiren konunun Kamerun asıllı Fransız oyuncunun sakatlığının olduğunu söyledi.

Hızlı, süratli, enerjik

Uzun süredir kanat oyuncusu arayan Olimpiakos’un daha önce Fenerbahçeli Garry Rodrigues ile ilgilendiğini ancak rotasını N’Koudou’ya çevirdiği bilgisini de veren Nikolakopoulos, “PAOK maçında N’Koudou’yu seyrettim. Oyuncu, Olimpiakos’a teklif edildi. Hızlı, süratli, enerjik. Ancak asıl endişelendiren konu, hocası Sergen Yalçın’ın onun kronik sakat olduğunu söylemesi” ifadelerini kullandı.

Atletico sıkı pazarlıkçı

Forvet için Nikola Kalinic ile anlaşmaya varan ve kulübü Atletico Madrid ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş’ın yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Mundo Deportivo’da çıkan haberde siyah-beyazlıların bonservis bedeli için 1,5 milyon avro teklif ettiği, Atletico’nun ise 6 milyon avro istediği belirtildi.