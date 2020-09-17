Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin yeni stoperi Marcel Tisserand, ayağının tozuyla basın mensuplarının karşısına çıktı. Fenerbahçe’ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Kongolu savunmacı “Fenerbahçe gibi bir dünya devinden teklif alıyorsanız bunu reddetmek çok zordur” dedi. İkili mücadelelerden keyif aldığını dile getiren Tisserand “Topla ileri çıkmayı da seviyorum. Saha içinde karakter ortaya koymaya çalışan bir oyuncuyum” dedi.

Göreve hazırım

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe’ye katkı sağlamak istediğini dile getiren Tisserand “Türkiye’de Fransızca konuşan çok sayıda oyuncu var. Gelmeden önce N’Skala ve Wilfred’le konuştum. Lig hakkında duyduğum her şey pozitifti. Karar vermem kolay oldu” açıklaması yaptı. Dirar’la Monaco’dan Lyundima ile millî takımdan arkadaş olduğunu hatırlatan Tisserand “Herhangi bir sakatlığım yok. Adaptasyon sıkıntısı yaşamam” sözlerini kullandı.

Alkışlarla başladı

Son transfer Tisserand dün takımla çalışırken Erol Bulut yeni oyuncusunu takıma alkışlattı.