Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Orta saha takviyesi için arayışta olan Galatasaray, eski oyuncusu Michaël Seri’yi bir defa daha gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon 29 yaşındaki orta sahayı Fulham’dan bir seneliğine kiralamış ve İngiliz ekibine 1,5 milyon avro ödeme yapmıştı. Aslan’ın sezon bitiminde bir yıl daha kiralama isteğine Fulham ‘Kiralık değil, satılık’ cevabını vermişti. İngiliz ekibi geçen sezonu Galatasaray’da geçiren Lemina’yı kiralık olarak renklerine katınca, Seri kadroya bile giremez oldu.

Daha ucuza gelebilir

Ligde iki maçta henüz puanla tanışamayan Fulham’ın, Seri’yi satma konusundaki planları tutmadı. Fildişili yıldıza hiçbir kulüp talip olmayınca sarı-kırmızlılar yeniden harekete geçti. Geçen sezon Fulham’a 1,5 milyon avro kiralama bedeli ödeyen Galatasaray’ın yeni teklifi ise 1 milyon avro olacak. Seri de yeniden Galatasaray formasını giymeyi çok istiyor. Zorda kalan Fulham’ın cevabının olumlu olması durumunda Seri bir sezon daha Galatasaray’da olacak.

HIZLI GERİ DÖNÜŞ

Etebo’ya millî davet

Galatasaray’ın Stoke City’den kiraladığı Etebo, Nijerya Millî Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı. Uzun süren sakatlığının ardından eski formunu bulmak için özel program dâhilinde çalışan tecrübeli oyuncu ekim ayında Tunus ve Fildişi karşısında Nijerya forması giymek için ülkesine gidecek.

Korkulan oldu

Başakşehir maçında sakatlanıp çıkan Saracchi’den kötü haber geldi. Uruguaylı oyuncunun çekilen MR’ına göre sağ üst adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Saracchi, Hajduk ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

Joao Mario iddiası

Portekiz’in Record gazetesi, Galatasaray’ın Inter’in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario’ya talip olduğunu iddia etti. Geçen sezon Lokomotif Moskova’da kiralık olarak oynayan Mario, 22 maçta bir gol atarken, altı asist yaptı.