Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’de ısınma ve core çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.