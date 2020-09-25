Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Ankaragücü maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve destek ekibin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ankaragücü maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.