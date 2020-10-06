Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boz Baykuşlar, iki sezon önce F.Bahçe'de forma giyen, sonrasında El Nasr'a giden orta saha oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna kattı. Bonservisi elinde olan futbolcuya senelik ücret ödeneceği öğrenildi. Bir diğer isim ise F.Bahçe'de dikiş tutturamayan Deniz Türüç oldu. Futbolcunun Başakşehir'de bir yıllık kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.