Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Transfer döneminde bonservisi elinde olan altı oyuncu ile anlaşan Galatasaray, Stoke City’den de kiralık olarak Etebo’yu renklerine katmıştı. Ancak orta sahaya bir takviye daha bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, listedeki isimlerin de satılamamasından dolayı yönetime duydukları tepkileri dile getirmişti. Ve bu konuya cevap Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’dan geldi. Günay “’Geçtiğimiz gün Hoca’mızın da katıldığı gayet güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Galatasaray bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Takımımıza güveniyoruz” dedi.

Pandeminin etkisi

“2018'in ocak ayından bu yana 45 milyon avroluk transfer gerçekleştirdik. 61 milyon avroluk ise satış yaptık. Yönetime geçtiğimizde borcumuz 300 milyon avroydu, şuan ki borcumuz 200 milyon avro” diyen Günay “Galatasaray'ın menfaati neyse bizim yaptığımız odur. Elbette taraftar transfer konusunda tepkisinde haklıdır. Taraftarımız değerlidir. Ama ilerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir’’ ifadelerini kullandı. Günay, oyuncu satışında ise pandeminin çok büyük etkisinin olduğunu ancak bu kötü dönemde bile artıda olduklarını ifade etti.

İKİ KÖTÜ HABER

Orta saha sakata geldi

∂ Galatasaray’a iki kötü haber birden geldi. Orta sahaya planlanan ikinci takviye yapamayan Aslan’da Taylan ve Etebo’da adale zorlanması tespit edildi. Etebo tedbir amaçlı Nijerya Millî Takımı’nın kadrosundan çıkarılırken, Taylan’ın ise sol kasık adalesinde orta derece zorlanma belirlindi. İkilinin tedavisine başlandı.