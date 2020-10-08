Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Aytemiz Alanyaspor’daki başarılı performansının karşılığını 35 yaşında Fenerbahçe’ye imza atarak alan Papiss Cisse, sarı-lacivertlilerin reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp olduğunu ifade etti. Samandıra’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Senegalli golcü “Farklı takımlardan teklifler aldım ancak tercih yapmak kolay oldu. Fenerbahçe çok büyük ve kulübün hedeflerim ilgimi çekti” derken yeni takımının başarısında katkı vermek istediğini söyledi.

Korkum yok

Sözleşmesi bittikten sonra tatil döneminde ailesiyle birlikte vakit geçirdiğini dile getiren Papiss Cisse, eski hocası Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmelerden sonra transferin bittiğini belirtirken rekabetten çekinmediğini vurguladı. Golcü oyuncu Cisse “Benim bir korkum yok. Takım adına çalışmak için buradayım. Fenerbahçe’nin hedefi kişilerden önce gelir. Burada bulunma sebebim gol atmak. Çok çalışmam gerektiğinin farkındayım eksiklerimi kapatacağım” açıklaması yaptı.

ALTAY, MİLLÎ TAKIM TARTIŞMASINA NOKTA KOYDU: ARMANIN PEŞİNDEYİZ

Ümit Millî Takım kadrosunda yer alan F.Bahçe'nin file bekçisi Altay, "Şu anda üstümde millî arma var, mühim olan bu. Benim için A Millî ya da Ümit Millî hiç fark etmez. Nerede görev verilirse oynarım. Bizim için en önemli şey sahada çalışmak. Gerisi gelecektir” dedi.

İLK İDMAN: HOŞ GELDİN ADEMİ

Fenerbahçe’nin son gün transferlerinden Perotti sakatlığı sebebiyle tedavi görürken, Pelkas, millî takımda olduğu için antrenmanda yer almadı. İlk idmanına çıkan Kemal Ademi’yi ise teknik heyet ve takım arkadaşları alkışlarla motive etti.