Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'nin Roma'dan transferi Arjantinli yıldız Diego Perotti, Samandıra'da basın mensuplarının karşısına çıktı. Tedavisi sebebiyle idmanlarda yer alamayan Perotti, transfer sürecini anlatırken sarı-lacivert vurgusu yaptı. Fenerbahçe'nin eski takımı Boca Juniors'la aynı renklere sahip olmasının tercihinde etkili olduğunu belirten Arjantinli, Emre Belözoğlu'nun da kendisini çok istemesiyle transferin gerçekleştiğini ifade etti. Tedavi sürecinde olduğu için idmanlara çıkamayan Perotti, "Ciddi bir sakatlığım yok. Bir hafta içinde takıma katılacağım ve her şeyimi vereceğim" dedi.

Tutkuyu seviyorum

Transferinden önce vatandaşı Jose Sosa ve Cengiz Ünder'den İstanbul hakkında bilgi aldığını dile getiren Perotti, "Gerçekten bahsettikleri kadar güzel bir yermiş. Bir Arjantinli olarak burada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Fenerbahçe tarihinin başarılarla dolu olduğuna dikkat çeken tangocu, "Türkiye'deki maçları izledim. Buradaki atmosfer Arjantin'e ve Boca Juniors'a çok benziyor. Bu tutku hoşuma gitti" ifadesinde bulundu. Perotti, derbiler için ise "Galatasaray'la rekabeti duymuştum. Umarım galip gelen hep biz oluruz ve kupalar kaldırırız" yorumu yaptı.

Başka teklif gelmedi

Diego Perotti, dünya çapında bir isim olmasına rağmen tek teklifi Fenerbahçe'den aldığını itiraf etti. Arjantinli yıldız "Bazı dedikodular oldu ama masaya Fenerbahçe dışında herhangi bir teklif gelmedi" açıklamasını yaptı.

Takımı beğendim

Karagümrük maçında tribünde olan Perotti "Oyun açısından öne giden bir takım gördüm, bu gerçekten hoşuma gitti. Rakip en azından beraberlik için stil değiştirdi. Ama skoru korumayı başardık. Önemli olan kazanmak" dedi.

İTALYA'DA MANŞET

Muriç bomba gibi

Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Vedat Muriç, Covid-19 testinin negatife dönmesiyle çıktığı idmanda coştu. Immobile ve Caicedo ile forma yarışına giren Kosovalı golcünün antrenmandaki gol şovu "Vedat Coştu" manşetlerini getirdi.