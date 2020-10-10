Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta uzun süredir huzursuzluğa yol açan, hatta teknik heyetin kötü sonuçların sebebi olarak gösterdiği futbolculara olan borçlar ödendi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, kendi girişimiyle çektiği kredi ile geçmişe dönük bütün alacakları kapattı. Oyuncuların yaklaşık dört aydır bekledikleri ödemelerin yapılması Ümraniye'de büyük sevinçle karşılandı. İdmanda futbolcuların oldukça moralli oldukları öğrenildi. Ayrıca siyah-beyazlı kulüp, futbolcuların tamamına borçsuzluk kâğıdını da imzalattı.

Bizde yalan yok

Yapılan ödemeler en az futbolcular kadar Sergen Yalçın'ı da mutlu etti. Bir süredir çalışmalarını tesislerdeki ofisinden sürdüren Başkan Çebi, dün yapılan ödemelerin ardından teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Siyah-beyazlıların patronunun, özellikle pandemi döneminde dünyadaki her şirket gibi büyük zorluk çektiklerini belirterek "Yaşanan gecikme için sizden özür diliyorum. Ama size ilk gün söylemiştim. Biz yalan söylemeyiz. Söz verip arkasında durmamazlık etmeyiz" dediği öğrenildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Avcı para alamıyor

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan gönderildikten sonra tazminat maddesine göre kulüpten ayda 1 milyon lira ödeme almaya devam ettiği iddialarını yalanlandı. Avcı'nın avukatı Sami Dinç, Avcı'ya henüz Beşiktaş'tan bir ödeme yapılmadığını açıkladı.

MİLLÎ ARA ONA İLAÇ

Aboubakar güç depoluyor

∂ Vincent Aboubakar millî arada neredeyse tesislerden çıkmıyor. Transferinden önce antrenman eksiği bulunduğu için kondisyonu düşük olan Kamerunlu golcü, günde iki defa yapılan takımla olan idmanlardan sonra salonda ekstra çalışmalar yapıyor.