Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sallantılı bir transfer dönemi geçiren Galatasaray satamadı, alamadı derken sezona müthiş bir başlangıç yaptı. İlk iki haftadaki oyunuyla erken şampiyon bile ilan edildiler. Ama düşüş de sert olurken, sarı-kırmızılılar son üç haftadan sadece bir puan çıkarabildi. Tabi ki de övgüler de aynı hızla eleştirilere döndü. Fatih Terim ve öğrencileri, Etebo ve Feghouli’den mahrum gittiği Erzurum deplasmanında yine on kişi kalmasına, zorlanmasına rağmen kazanmayı başarıp rahat bir nefes aldı.

Kötünün iyisi

Cimbom ileride baskı kurmak yerine, kendi ceza sahasında alan kapatarak topu kapmayı düşündü maç boyunca. Kaptığı toplarla da hızlı atakları hedefledi. Ancak bu oyun planı kaybedilen topu geri kazanma sürelerini uzattığı gibi temponun da çok düşmesine sebep oldu. Ayrıca kaptığı toplarla hızlı atağa çıkmak isteyen Galatasaray, yaptığı basit pas hataları yüzünden hücumda iyi organize olamasa da Emre ve Falcao’nun iki şık golüyle üç puanı almayı başardı.

İsabetsiz ortalar

Erzurumspor ise evinde VAR’la gelen penaltı sonrası beraberliği yakalasa da kalan dakikalarda gol bölgesinde etkili olamadı. Galatasaray’da Onyekuru’nun gidişi sonrasında kanattan delici koşular yapabilen, rakibin üstüne giden, içeri kat edebilen bir oyuncu olmadığı için sarı-kırmızılar bu sezon çizgiden ortalarla Falcao’yu buluşturmak istiyor, zaten Kolombiyalı iyi ortayı affetmiyor. Ancak dün Erzurum karşısında olduğu gibi 15 ortanın sadece üçünde isabet sağlanınca Aslan gol sayısını artıramıyor.

Terminatör Luyindama

Sahanın her yerinde

Dünkü maçta sahada bir savaşçı vardı. G.Saray’ın ön liberosu Christian Luyindama en fazla ikili mücadele ve hava topu kazanan isim oldu. Kongolu oyuncu bununla birlikte maçın ardından, “Yüzde yüz performansımda değilim. Hocamızın söylediği gibi basit oynadım” derken, “Soyunma odasında takım arkadaşlarımızla konuştuk, ikinci yarıya daha kararlı ve istekli bir şekilde çıktık. 3 puanı da aldık” sözlerini kullandı.

Falcao kırmızıyla tanıştı!

Tartışılan karar

∂ Radamel Falcao dünkü maçta kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İkinci sarı tartışma konusu olurken, Kolombiyalı yıldız Avrupa kariyerinde ilk defa oyundan atıldı. Falcao, Güney Amerika kıtasında River Plate forması giydiği dönemde iki defa oyundan atılmıştı.

Gomis’e yaklaştı

∂ Özellikle geçirdiği sakatlıklardan dolayı kaçırdığı maçlar sebebiyle hayli eleştiri alan Falcao önemli de bir istatistiğe imza attı. Yıldız futbolcu 2008/09’dan bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk altı haftasında G.Saray’da en çok gol atan (5) ikinci isim oldu. Söz konusu dönemde Bafetimbi Gomis 7 golle ilk sırada.

KILINÇ: İYİ OYNADIK AMA...

Kırmızı bizi etkiledi

∂ G.Saray’ın ilk golünü atan Emre Kılınç, “Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı oyunu iyi götürürken son bölümde yenen talihsiz gol oyunu etkiledi. İkinci yarı da 10 kişi kalmamız oyunumuzu etkiledi ama kazanmayı bildik. Gol attığım için mutluyum” dedi.

TERİM SÜRPRİZ YAPTI

Belhanda kaptan çıktı

∂ Fatih Terim ocak ayına kadar kadrosundaki bütün isimlerden verim almaya yöneleceğini söylemişti. Deneyimli teknik adam Belhanda’yı tekrar kazanmak adına ilk adımı atarak, Etebo’nun yokluğunda on birde sahaya sürerken, kaptanlık da verdi.

ÜNEŞ VERDİ VERİŞTİRDİ

Ağzımızı mı bozalım!

∂ Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, “Babel oyuncumuzu kucaklıyor. Arda Kardeşler hiçbir şey yapmıyor. Bir haftadır evde karantinadayım. Koronavirüsün bana yapamadığını hakem yaptı. Arda nedir Erzurumspor’dan alıp veremediğin? Ağzımızı mı bozalım” dedi.