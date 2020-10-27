Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

∂ Galatasaray’da bir süredir yükselen tansiyon dün düşürüldü ve normale dönüldü. Erzurum maçı sonrası Teknik Direktör Fatih Terim’in "Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" açıklaması sonrası yönetim ile teknik ekibin arasında ipler kopmuştu. Yaşanan bu olayla beraber Terim’in istifa edeceği, yönetimin hocanın görevine son vereceği iddiaları gündeme geldi. Peki ne oldu? Başkan Mustafa Cengiz, dün Türk Telekom Stadı’nda Fatih Terim ile bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmeye Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal da katıldı.

Göreve devam

∂ Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından hem yönetim cephesi hem de Fatih Terim sosyal medya üzerinden göreve devam ettiğini bildirdi. Cengiz, Terim’e yolları ayırmak gibi bir düşüncelerinin hiçbir zaman olmadığını ve açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ifade etti. Terim ise mevcut kadrodaki oyunculara yönelik eleştirilerin basın yoluyla yapılmamasını istedi. Fatih Hoca, görüşme sonrası sosyal medya hesabından “Her şey yolunda” mesajını atarken, resmî siteden ise “Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir. Bu yol şampiyonluk yolu!” yorumu yapıldı.