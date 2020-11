Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Namağlup unvanını koruyan Fenerbahçe, üç maçlık galibiyet serisini Antalya deplasmanında sürdürmeyi hedefliyor. Millî araya lider girme hesapları yapan sarı-lacivertlilerin ilk on birinde büyük bir değişiklik beklenmiyor. Trabzonspor derbisine as kadroda çıkan ancak sahanın en kötüsü olarak ilk 45 dakika sonunda yerini Cisse’ye bırakan Jose Sosa, yine on birde olacak. Erol Bulut, eski takımına karşı beklenin çok altında kalan Arjantinli yıldızdan kolay kolay vazgeçmeyi düşünmüyor.

Rekabet tavanda

Antalya karşısına Trabzonspor karşısındaki dizilişiyle çıkacak Fenerbahçe’nin ilk 11’de tek değişikliğin savunmada olacak görünüyor. Karın ağrısı şikâyetiyle önceki gün idmana çıkmayan Tisserand’ın yeri yine garanti. Çekişme ise Lemos ile Serdar Aziz arasında. Göztepe deplasmanındaki performansıyla alkış alan ancak bağırsak enfeksiyonu olunca Trabzon maçında kadro dışı kalan Serdar, Lemos’u sollamaya yakın. Tecrübeli stoper idmanlardaki hırsıyla teknik heyetin gözdesi durumunda.

Gözler Perotti’de

Fenerbahçe, maç için bugün 18:00’de özel uçakla Antalya’ya gidecek. Sarı-lacivertlilerde karantina süreci devam eden Dirar dışında eksik yok. İdman performansıyla göz dolduran Perotti’nin de bu maçta ilk defa sahaya çıkması bekleniyor.