Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Erzurumspor’dan sonra evinde Ankaragücü’nü de yenerek yeniden bir galibiyet serisi başlattı. Sarı-kırmızılılar dün gece üç puanı aldı almasına ama oynadığı oyun belki de bu sezon kaybettiği maçlar dâhil en kötüsüydü. Aslan topa sahip olma oranını, bulduğu pozisyona orantılayamadı. Sadece iki defa çizgiye inmeyi başarabilen Galatasaray, birinde Babel ile golü buldu, diğerini Feghouli rakibe nişanladı.

Ortalama orta saha

∂ Belki de dün gece Galatasaray’ın temposuz, pozisyon anlamında kısır bir futbol ortaya koymasının en büyük sebebi orta sahasıydı. Taylan-Etebo-Ömer üçlüsünün ortak özellikleri ne hücum ne de savunma anlamında sivrilen bir özellikleri olmaması. Evet bu üç isim de çok koştu, iyi mücadele etti fakat teknik kapasitelerinin kısıtlı olması sarı-kırmızılıların ofansif etkinliğinin düşmesine neden oldu.

Serbest düşüş

∂ Büyük umutlarla transfer edilen Diagne’nin durdurulamaz düşüşü devam ediyor. Fatih Terim, Falcao’nun cezalı olduğu gecede Senegalli yıldızına olan güveni boşa çıktı. Süper Lig’de 2018-19 sezonunda gol kralı olmayı başaran 29 yaşındaki oyuncu oyunda kaldığı süre boyunca sahada hayalet gibi dolaştı. Ne bir topla buluştu ne arkadaşlarına yardım etti. Fatih Terim de zaten Diagne’ye 56 dakika tahammül gösterebildi.

Gönderilecekti kahraman oldu

Kalitesini gösteriyor

∂ G.Saray’da transfer döneminde gönderilmesi için uğraş verilen Ryan Babel bir anda kurtarıcı oldu. Geçen hafta oynanan Erzurumspor maçında 2. golün sahibi Falcao’ya yaptığı nefis asistle dikkat çeken Hollandalı oyuncu galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Babel dün de kalitesini gösterdi ve attığı golle A.Gücü’nü yıktı.

Telekom golcüsü

∂ Öte yandan 2020-21 sezonunda Süper Lig’de ilk defa ağları havalandıran Babel, sarı-kırmızılı takımda genelde gollerini iç saha maçlarında atmasıyla da dikkat çekiyor. Geçen sezonun ilk yarısı ile bu sezonki maçlar göz önüne alındığında Babel’in attığı 7 golün 6 tanesi Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçlarda geldi.

SARACCHI & MARCAO

Savunma sakata geldi

∂ G.Saray dün kazanmasına kazandı ama savunmasındaki iki önemli ismi kaybetti. Önce sarı-kırmızılı takımın sol beki Saracchi sakatlandı. 55. dakikada yere yığılan futbolcu sağlık ekiplerinin tedavisine rağmen oyuna devam edemedi. Ardından stoper Marcao da geçirdiği sakatlıkla can sıktı. Yere ters basan Brezilyalı savunma oyuncusu tedavisinden sonra oyuna bir süre devam etse de ağrıları artınca çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcunun durumu da bugünkü MR sonrası belli olacak.

MARCAO FUTBOLU BEĞENMEDİ

Üzerine koymalıyız

∂ G.Saray’ın stoperi Marcao, “Ligin başındaki performansa ve şimdiye bakarsak lig başındaki gibi oynamıyoruz ama pozitif şeyler de var. Her geçen hafta üzerine koyarak devam etmeliyiz. İzmir depremi maçtan önemli. Bütün kalbimiz orada” dedi.

MAÇA KAPTAN ÇIKTI

Bayram teşekkür etti

∂ G.Saray’da Ömer Bayram, “Kaptanlığı bana layık gördüğü için hocama teşekkür ederim. Seri yakalamalıyız. Geçen hafta kazandık, bu maç bu yüzden önemliydi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak istiyoruz” sözlerini kullandı.

KALE YİNE OKAN’A TESLİM

İyi olan oynar

∂ G.Saray’da dün de kaleyi koruyan Okan Kocuk, “Hedefimiz şampiyonluk. Hatalarımdan ders çıkarmak istiyorum. Burası Galatasaray. Çok hatayı kaldırmaz. Fatih abi de Galatasaray için savaşıyor. En iyi kimse o oynayacak” açıklaması yaptı.

ON BİRDE OYNADI AMA

Diagne yine kayıp

∂ Fatih Terim dünkü karşılaşmada kırmızı kart cezalısı olan Falcao’nun yerine Diagne’ye formayı verdi. Beklentilerin yüksek olduğu Senegalli futbolcu sahada hiçbir varlık gösteremeyince 56. dakikada yerini Arda Turan’a bırakmak zorunda kaldı.