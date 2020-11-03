Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya alt liglerinde oynanan bir maç, eşine az rastlanır bir sonla bitti.

Vinaros ile Peniscola arasında oynanan mücadelede konuk ekip Peniscola 1-0 öndeyken, son anlarda ev sahibi Vinaros korner kazandı. Gol bulmak için rakip kaleye giden Vinaros kalecisi Carlos Torres, yaşanan karambol sonrası ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımına beraberliğe taşıdı.

ORTA SAHADAN YEDİLER, BÜYÜK YIKIM YAŞADILAR

Golün ardından bütün takım büyük sevinç yaşarken, kendi yarı sahasına yavaş yavaş geçen ve henüz kalesinde pozisyon almayan kaleci Torres, yediği golle adeta neye uğradığını şaşırdı. Santrayı yapar yapmaz orta sahadan şut çeken Peniscola oyuncusu, topu ağlarla buluşturup takımını 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Orta sahadan gelen golün ardından bu kez konuk ekip Peniscola büyük sevinç yaşadı. Son dakikalarda beraberliği kurtarmalarına karşın uzak mesafeden yenen gole engel olamayınca büyük üzüntü yaşadılar.