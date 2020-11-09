Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 9, 10 ve 11. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ise 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.