Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son üç haftadır önüne geleni deviren Beşiktaş bu akşam lider Alanyaspor'la kritik bir maça çıkacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın planının gerçekleşmesi için bu maçtan da zafer bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının hedefi ise üç hafta içinde liderlik koltuğuna oturmak. Zirveye geçmek için Alanyaspor maçına büyük önem veren 47 yaşındaki teknik adam dün yapılan son taktik çalışma öncesi bütün oyuncularını saha ortasına toplayarak uyarılarda bulundu.

Rehavet ikazı

Yakaladıkları havayı korumak için ciddiyetlerini bozmamaları gerektiğini söyleyen Sergen Hoca, oyuncularından rehavete kapılma hatasına düşmemelerini istedi. Öte yandan son haftalardır başarılı olan savunma kurgusunu bozmayacak olan Sergen Yalçın, geçen haftaya göre tek değişiklik yapacak. Larin'in cezası sebebiyle Kasımpaşa maçına ilk on birde başlayan N'Koudou'nun yedek kulübesinde bekleyeceği ve Larin'e yine as kadroda görev verileceği öğrenildi.

Kartal'da dört eksik

Siyah-beyazlılarda bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynanacak karşılaşma öncesi dört eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Âdem Ljajic ile izolasyonda olan Erdoğan Kaya ile yabancı sınırına takılan Ajdin Hasic karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

ALANYA'YA KARŞI...

Büyük üstünlük

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde dokuzuncu defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan sekiz maçın yedisini siyah beyazlı ekip kazandı, bir maç ise berabere bitti. Beşiktaş geçen sezonki iki maçı da kazandı.