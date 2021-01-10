Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın transferdeki 1 numaralı gündem maddesi olan Mario Mandzukic siyah beyazlıları yine uğraştıracak gibi... Sezon başında 5 milyon avroda direttiği için transferi suya düşen Hırvat golcünün istekleri bitmiyor. Yönetim yeni belirlenen harcama limitleri sayesinde transferde 35 milyon avro harcama hakkına sahip ancak bunun önemli kısmını Mandzukic için harcamak istemiyor. 34 yaşındaki oyuncu yarım sezon için 2 milyon avro, yıllık da 4 milyon avro ücret isterken, ekstra talepleriyle de şansını zorluyor.

Çebi rahatsız

Temmuz ayından bu yana takımsız olan Mario Mandzukic, şampiyonluk hâlinde 500 bin avro, Beşiktaş'ın Devler Ligi'ne katılım hakkı elde etmesi durumunda da 500 bin avro bonus istedi. Siyah beyazlı yöneticiler yıldız oyuncunun isteklerini çok fazla bulduğu için transfer şu anda zora girmiş durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bir süredir uygulamaya koydukları transfer politikası çerçevesinde Mandzukic'in ekstra isteklerinin karşılanmasına karşı olduğu öğrenildi.

HATAYA YER YOK

Son beş maçını kazanan lider Beşiktaş bugün Hatayspor'u da yenerek seriyi 6 maça çıkarmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına rehavet uyarısında bulunarak, "Rahat olacağımız bir durum yok. Çok tehlikeli bir rakiple karşılaşacağız. Ciddiyetimizi sürdürmemiz gerek" dedi.

Stoperler dikkat!

Siyah-beyazlılarda bugün oynanacak Hatay-spor maçı öncesi kart alarmı verildi. Son beş maçta takımın gol yememesinde büyük rol oynayan stoperler Vida ve Welinton sarı kart sınırında. İki oyuncu da bugün sarı kart görürse Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.