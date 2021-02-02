Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

F.Bahçe, uzun zamandır İrfan Can Kahveci için nabız yokluyor, ancak sonuç alamıyordu. Szalai, Osayi ve Mesut hamlelerinin ardından elinde Vedat Muriç’in satışından bir meblağ kalan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde limit yüzünden faydalanamayacağı bu parayı doğru şekilde değerlendirebilmek için bir defa daha Başakşehir’in kapısını çaldı. Teklife bu sefer Deniz Türüç’ün bonservisi de eklenmişti. İrfan Can’ın da rızası olunca imzalar atıldı.

Artık kafalar rahat

Fenerbahçe, İrfan Can’ı kadrosuna katarak gücünü artırırken, Mert Hakan Yandaş transferinde olduğu gibi Galatasaray’a karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirdiği, rakibinin kuvvetlenmesini önlediği de aşikâr. Ancak, esas nokta, Sosa ve Ozan’a bağımlılığın azalması. Yeni sezonda Sosa’yla devam etmeyi düşünmeyen, Ozan’a gelen teklifleri değerlendirmek isteyen sarı lacivertli yönetim, olası bir boşluğu şimdiden doldurmuş durumda.

DERBİ ÖNCESİ KART ALARMI

Hatay maçında ilk on birde olması beklenen Serdar Aziz ile Valencia ceza sınırında. Bu oyuncular kart görmeleri hâlinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Tisserand ile İrfan Can da ceza sınırında. Öte yandan F.Bahçe'de Balıkesir’den geri çağırılan İsmail Yüksek bu defa TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’a kiralık olarak yollandı.

Mesut sahnede

∂ Liderliği ele geçiren Fenerbahçe, Hatay’a gitti. Tedavileri tamamlanan Gökhan Gönül, Sadık ve Ferdi kadroya alınırken Jose Sosa, İstanbul’da bırakıldı. Rize maçında sonradan oyuna dâhil olan Arjantinli yıldızın zehirlenme şüphesiyle Hatay’a götürülmediği açıklandı. Öte yandan kadroya alınan flaş transfer Mesut Özil’in maça kulübede başlayacağı, ikinci yarıda görev alacağı belirtildi.