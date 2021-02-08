Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy fobisini yıkıp deplasmanda üst üste ikinci zaferini kazanan Galatasaray'da büyük coşku var. Tarihî rakibini sahasında yenme keyfinin yanı sıra liderlik koltuğunu da devralan sarı kırmızılılar, zirveyi bir daha bırakmadan ligin sonunu getirmek istiyor. Soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik eden Teknik Direktör Fatih Terim, "Galatasaray şartlar ne olursa olsun, her zaman şampiyonluğa oynar. Bugün gördüm ki bu sezon da yolun sonu şimdiden görünüyor" dedi.

Aynı disiplinle devam

"Sahada gösterdiğiniz taktik disiplinden, arzunuzdan dolayı hepinizle gurur duyuyorum" diyen Fatih Hoca "Çok önemli bir galibiyet aldık. Zirvede bütün dengeler artık değişti. Bu sadece bizim için üç puandı. Bu derbinin anlamı, sezon sonu ipi göğüslersek çıkar. Şimdiden o ışığı gördüm. Bugün kutlamanızı yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Ama ilk idmandan itibaren aynı disiplinle çalışmaya devam etmeliyiz" diyerek ikazlarda bulunmayı da ihmal etmedi.

DONK'ÇA DİYALOG

‘Hotjam duvar olmush mu?’

Derbi sonrası Ryan Donk'tan eğlenceli bir paylaşım geldi. Hollandalı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Marcao usta ve ben. Hotjam duvar olmush mu?" notunu düştü. Fatih Terim de "Olmush evlatlarım olmush" cevabını verdi.

DERBİDE KÜFREDENLER YANDI

Soruşturma açılıyor

∂ TFF Başkanı Nihat Özdemir, derbide stada alınan 150 sağlık çalışanından küfür ettiği tespit edilenler hakkında soruşturma açılacağını açıklarken, "Sorumluları Disiplin Kuruluna sevk edeceğiz. Gerekirse savcılığa başvurup, 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz" şeklinde konuştu.

BUNU HAK ETTİNİZ

Terim'den özel izin

∂ Sıkışan lig fikstürü ve Ziraat Türkiye Kupası ile birikte maç trafiği artan Galatasaray'da, Fenerbahçe maçı sonrası idman planlanıyordu. Ancak derbi zaferi sonrası Fatih Terim "Bunu hak ettiniz" diyerek takımına bir gün izin verdi. Alanya maçı hazırlıkları bugün başlayacak.

En az 20 gol atar!

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkan isim olan Mustafa Muhammed için scout raporları otaya çıktı. Oyuncuyu uzun süre mercek altına alan scout ekibinin Fatih Terim’e "Hoca'm büyük potansiyeli var, alırsak en az 20 gol atar" dediği ifade edildi. Emre Belözoğlu'nun da listesinde olduğu öğrenilen Mustafa, şimdiden sarı kırmızılıları mest etti.