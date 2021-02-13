Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 25. haftasında Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Dorukhan Toköz, takımla birlikte çalıştı. Montero ve Rıdvan Yılmaz ise antrenmanda yer almayan isimler oldu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı. Hazırlıklarına yarın devam edecek olan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Ankara'ya hareket edecek.