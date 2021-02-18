Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki söz düellosunda sıra sarı lacivertlilerdeydi. Derbi sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ağır suçlamalarda bulunmuş, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da salvoyu devam ettiren ifadelerden kaçınmamıştı. Fenerbahçe’nin iletişimden sorumlu yöneticisi Metin Sipahioğlu, sarı kırmızılıların tüm iddialarına tek tek cevap verdi. Sipahioğlu’nun “Yalan ve İftiralar” olarak nitelediği ve hepsinin görüntüleriyle ispatlı dediği suçlamalar ve cevapları şu şekilde.

Yalan ve İddia 1: Protokol girişinde isim kontrolü yapıldı ve bekletildik.

Gerçek: Yetkililerce misafirperverce karşılandılar, isim kontrolü bile yapılmadan hızla içeri alındılar. Ayrıca tüm protokol tribünleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü kontrolündedir.

Yalan ve İddia 2: İnsanları şifre ile stada aldılar, her 1907 diyen içeri girdi.

Gerçek: “Protokole mi geldiniz, 1907 Tribününe mi?” sorusunu şifre sanıyorlar, 1907 Tribünü girişinde her gelene isim listesi kontrolü yapıldı. Sonrasında HES kodu soruldu.

Yalan ve İddia 3: Stadyuma 3000 taraftar alındı, tüm localar doluydu.

Gerçek: Bin 295 kişi kapasiteli 1907 locasında 250’ye yakın kişi vardı. Diğer locaların ise tamamen kapalıydı.

Yalan ve İddia 4: Maç sonu küfür ettiler, stat amiri gibi davrandılar.

Gerçek: Başkanımızın maç sonu rakip başkan ve yöneticileri tebrik etti. Fakat sonrasında önce rakip futbolcular, ardından da holigan gibi davranan yöneticiler provokasyon yaptı.

Yalan ve İddia 5: Başkan Ali Koç, voleybol maçında oyuncularını alkışlamamızı istedi.

Gerçek: İlgili voleybol maçı sonunda kimse kimsenin yanına gitmedi. Her iki başkan da maç sonunda önce kendi takımlarını sonra da diğer takımı alkışladı.

Yalan ve İddia 6: Arda Turan’ın küfürleri için ‘Kaynağı belli olmadan servis edilen görüntüler’ demeci.

Gerçek: Rakip takım oyuncusu Etebo’nun sosyal medya hesabından videoyu paylaştığı görüntülerce sabittir. Etebo’nun da PFDK 38. madde uyarınca ceza alması gerekmektedir.

Yalan ve İddia 7: Elimde birçok oyuncunun fotoğrafı var ama kimseye vermedim.

Gerçek: Şantaj, oyuncu ayartma, yalan beyan hep yaptıkları eylemlerdir. Fenerbahçe ise istediği oyuncuya TFF, UEFA, FIFA kuralları içinde çubuklu formayı giydirmiştir.

Yalan ve İddia 8: Rıdvan Dilmen sezonu algısı yaparak, Serdar Tatlı’yı Fenerbahçe göreve getirdi.

Gerçek: Galatasaray Başkanı’nın ilgili sürece dair beyanları görüntülerce sabit olup, sadece son 2 haftada bile zirveyi 5 puan etkileyen hakem kararları ortadadır.