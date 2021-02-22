Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle kazanma serisini 7 maça çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Sarı kırmızılıların yakaladığı bu müthiş yükselişinde tabii ki de birçok etken var. Ara transferde yapılan takviyelerin hızlı bir şekilde katkı vermeye başlamaları, takım olgusunun giderek oturması, sakatların düzelmesi gibi... Ama bir faktör var ki son dönemde yakalanan başarıda âdeta aslan payına sahip; Fernando Muslera. Uruguaylı sakatlıktan döndükten sonra Galatasaray, bırakın puan kaybını, oynadığı yedi maçı da kazanmayı başardı.

Kaleciden fazlası

Cimbom, içinde Fenerbahçe derbisi, Başakşehir, Alanya gibi zorlu rakipleri barındıran zorlu fikstürden kayıpsız çıkarken, Muslera istatistiklerle eski günlerini aratmadı. 34 yaşındaki eldiven, yedi maçlık dönemde kalesine gelen 30 şutun 27’sini kurtararak yüzde 90’lık bir başarı oranı yakaladı. Ayrıca yedi maçın dördünde de kalesini gole kapatmayı başaran Kaptan, kalesinde gösterdiği başarının yanı sıra, defansı toplaması, oyun kurma becerisi ve saha içindeki vasıflarıyla Galatasaray için bir kaleciden çok daha fazlası olduğunu gösterdi.

7 maçta 3 gol yedi

Muslera’nın yokluğunda eldivenler Okan ve Fatih’teydi. Bu iki kaleciyle de Galatasaray ligin en az gol yiyen takımlarındandı. Ancak Uruguaylı yıldız döndükten sonra bütün istatistikleri altüst etti. Muslera'sız Aslan 18 maçta kalesinde 16 gol görürken, maç başına 0.88 ortalamayla gidiyordu. Muslera ile Cimbom 7 maçta sadece 3 gol yedi ve maç başı yediği gol ortalamasını 0.42’ye kadar düşürdü.