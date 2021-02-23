Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza'nın, 8 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Krasnodar'a transfer olduğunu belirtti.



Savaş, bu transferden 6 milyon Euro peşin, 2 milyon Euro da sezon sonu alacaklarını ve Boupendza’nın sezon sonu Krasnodar takımına katılacağını ifade etti.