Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un geçen sezondan kalma rahatsızlığı öne geçtiği maçlarda skoru tutamamasıydı. Abdullah Avcı ilk iş olarak defansı ele aldı ve çalışması da sonuç verdi. Hele ki son dönemde. Ligin ikinci yarısında oynadığı son beş maçta kalesinde sadece bir gol gören bir takıma döndü Fırtına. Özellikle Vitor Hugo ve Edgar le’nin uyumu olumlu netice verdi. Son dört maçta kaleye kilit vuruldu ve 421 dakikadır ağlarda gol görülmedi.

Tersine döndü

Karadeniz ekibi, ligin ilk 8 haftalık bölümünde az atıp, çok gol yiyordu. O dönem 10 gol atabilen bordo mavililer, kalesinde ise 15 gol gör-müştü. Abdullah Avcı ile birlikte Trabzonspor, oynadığı 17 lig maçında 9 gol yiyip 22 gol kaydetti. Avcı yönetimindeki 17 maçın 9’unda kale kapalıydı. Savunma başarısını Fenerbahçe mücadelesinde de göstermek isteyen bordo mavililer hem galibiyet hem gol yememe serisini sürdürmek amacında.

AHMET AĞAOĞLU:

Daha güçlü yola devam

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisindeki yazısında özetle şu mesajı verdi: Çok kısa süre önce ekonomik, sosyal ve sportif olarak dibe vurmuş olan kulübümüzün, iki yıllık zaman diliminde Türkiye'nin ekonomisi en iyi futbol takımı hâline gelmesi tesadüf değildir. Şimdi eskisinden daha güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz.