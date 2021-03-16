Ligin 28. haftasının kapanış maçında Liverpool, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu. Liverpool, maçın ilk yarısını 45+2. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle 1-0 önde kapattı. Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri, ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca sahadan 1-0 galip ayrıldı. Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak maçta 90 dakika oynadı. Ligde 2 maçın ardından galibiyet elde eden Liverpool puanını 46'ya yükseltirken, Wolverhampton 35 puanda kaldı.
Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı tek golle mağlup etti
16.03.2021 - 04:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 - 04:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yendi.
Etiketler : liverpool,premier lig,
774908 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/774908.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
28
20
3
5
33
63
02
GALATASARAY A.Ş.
29
19
4
6
35
61
03
FENERBAHÇE A.Ş.
29
18
4
7
23
58
04
TRABZONSPOR A.Ş.
29
15
7
7
6
52
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
14
7
8
20
49
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
29
13
7
9
12
46
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
29
12
10
7
10
46
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
29
11
8
10
5
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
29
10
9
10
4
39
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
28
8
13
7
0
37
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
29
7
15
7
-9
36
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27
8
8
11
-1
32
13
YENİ MALATYASPOR
28
7
10
11
-4
31
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28
7
10
11
-12
31
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
28
8
7
13
-13
31
16
KASIMPAŞA A.Ş.
28
8
6
14
-13
30
17
MKE ANKARAGÜCÜ
28
8
5
15
-11
29
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
29
7
8
14
-16
29
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
29
6
9
14
-19
27
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
28
6
6
16
-24
24
21
GENÇLERBİRLİĞİ
28
6
6
16
-26
24
Süper Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
12.03.2021 19:00
Başakşehir 2 - 3 Beşiktaş
13.03.2021 13:30
Sivasspor 1 - 0 Karagümrük
13.03.2021 16:00
Rizespor 1 - 0 Atakaş Hatayspor
13.03.2021 16:00
Alanyaspor 4 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
13.03.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor 0 - 3 Galatasaray
14.03.2021 13:30
Ankaragücü 3 - 0 Göztepe
14.03.2021 16:00
Erzurumspor 0 - 0 Trabzonspor
14.03.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 0 Denizlispor
14.03.2021 19:00
Fenerbahçe 1 - 2 Gençlerbirliği
15.03.2021 19:00
Kasimpaşa - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
26
16
5
5
20
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
25
14
8
3
18
50
03
ADANA DEMİRSPOR
26
14
6
6
21
48
04
ALTAY
26
15
2
9
20
47
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
26
14
5
7
20
47
06
ALTINORDU
25
13
6
6
6
45
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
26
12
7
7
15
43
08
TUZLASPOR A.Ş.
26
12
5
9
-2
41
09
BURSASPOR
26
11
4
11
1
37
10
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
26
10
7
9
-2
37
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
26
10
5
11
0
35
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
26
8
5
13
-3
29
13
ADANASPOR A.Ş.
26
7
7
12
-2
28
14
MENEMEN SPOR
26
6
10
10
-12
28
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
26
6
8
12
-12
26
16
AKHİSARSPOR
26
7
4
15
-16
25
17
ANKARASPOR
26
3
7
16
-26
16
18
ESKİŞEHİRSPOR
26
1
7
18
-46
7
PTT 1. Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
12.03.2021 19:00
Gzt Giresunspor 0 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
13.03.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Eskişehirspor
13.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 0 - 1 Akhisarspor
13.03.2021 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Istanbulspor
14.03.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
14.03.2021 16:00
Menemen Spor 0 - 0 Adanaspor
14.03.2021 16:00
Aydeniz Et Balikesirspor 0 - 3 Altay
14.03.2021 19:00
Bursaspor 3 - 1 Ankaraspor
15.03.2021 19:00
Altinordu - Yilport Samsunspor