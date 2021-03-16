Ligin 28. haftasının kapanış maçında Liverpool, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu. Liverpool, maçın ilk yarısını 45+2. dakikada Diogo Jota'nın attığı golle 1-0 önde kapattı. Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri, ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca sahadan 1-0 galip ayrıldı. Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak maçta 90 dakika oynadı. Ligde 2 maçın ardından galibiyet elde eden Liverpool puanını 46'ya yükseltirken, Wolverhampton 35 puanda kaldı.