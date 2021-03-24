Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya futbolunun zirvesi FIFA 2022 Dünya Kupası grup elemelerinde heyecan bu akşam yapılacak maçlarla başlıyor. G Grubu’nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile birlikte mücadele edecek olan Türkiye, ilk maçında bu akşam Olimpiyat Stadında Hollanda ile karşılaşacak. İngiliz Michael Oliver’in düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

Hedef grup liderliği

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından şampiyonaya vize alacak. Grup liderlerinin doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer üç takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden kupaya vize alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turuyla Katar yolcuları belli olacak.

Millîlerin maç programı:

∂ 24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda

∂ 27 Mart 2021: Norveç-Türkiye

∂ 30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

∂ 1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

∂ 4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

∂ 7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

∂ 8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

∂ 11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

∂ 13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

∂ 16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

VAR BİR HAYALİMİZ

Katar yolculuğuna başlayacak olan millî takımın patronu Şenol Güneş bugünkü Hollanda maçı ve ötesi için çarpıcı sözler kullandı. Dün basın toplantısı yapan Şenol Hoca turnuvaya gideceklerine inandıklarını söylerken, "Zorlu bir yola çıktık. İki hayalimiz vardı, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak. Bunlardan ilki gerçekleşti. Onu bir kenara bırakalım. Şimdi Katar'da olmak için uğraşacağız" sözlerini kullandı.

2002 gibi olsun

"Daha önce 2002'ye katıldım ben. Yeniden o atmosferi, o başarıyı elde etmek istiyoruz" diyen millî çalıştırıcımız, "Her zaman sahaya teslim olmayan, doğruları yapan, fair-play dışına çıkmayan bir takım olarak çıktık. Ülkemizi iyi temsil etmek istiyoruz, sabır ve zaman her şeyin ilacıdır. İnşallah başaracağız. Az da olsa Dünya Kupası'na, Avrupa finallerine gittik. Kulüpler bazında başarılı olduk. Bunu devamlı hâle getirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Yeni bir vizyon

Güneş, "Hazırı kullanan bir yapımız olduğu için sıkıntılarımız var. Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz fakat şu anda sportif başarıya ihtiyaç var" derken, "Odaklandığımız nokta önümüzdeki 3 maç ve önce ilk maç, Hollanda maçını kazanmak istiyoruz. Ufak tefek sıkıntılar, dikkat dağınıklıkları var, bu da normal, onları çözmek zorundayız" ifadelerini kullandı ve "Türk futbolunu göstermek gerekiyor. O da bu tip turnuvalarda yer almakla oluyor" açıklaması yaptı.